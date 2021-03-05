Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarında çıktığı iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da et üretimi yapan fabrikada yangın
05.03.2021 - 05:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
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