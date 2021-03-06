Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Özdemirler Sokağında bulunan bir iş hanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Çatı katını saran alevleri görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak binadaki esnaf ve müşterileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, iş hanının çatı katında çıkan yangını diğer binalarda sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.