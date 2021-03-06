Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Özdemirler Sokağında bulunan bir iş hanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Çatı katını saran alevleri görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak binadaki esnaf ve müşterileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, iş hanının çatı katında çıkan yangını diğer binalarda sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.
Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu
06.03.2021 - 18:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de 6 katlı iş binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Özdemirler Sokağında bulunan bir iş hanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Çatı katını saran alevleri görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Etiketler : Hakkari,
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