Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15