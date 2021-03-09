Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı normalleşme haritasında Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. 19 Şubat tarihinde haritadaki kırmızı alanların artış gösterdiği görülebiliyordu. 2 Mart tarihinde ise haritadaki yüksek risk alanlarının bütün şehir merkezini etkisi altına aldığı gözle görülür hale geldi. Ancak 1 haftalık değişime bakıldığında haritadaki bir anlık artış tehlikenin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. 9 Mart tarihinde haritadaki kırmızı alanların pik yapması dikkat çekiyor.

Normalleşmeye en uzak il olan Samsun'da risk haritasının 1 haftada artış göstermesi tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.