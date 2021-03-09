Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’den İzmir’in Konak ilçesi Basmane semtine göçmenlerin getirileceği ihbarını aldı. Ardından harekete geçen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra mevkiinde yapılan devriye esnasında, A.E. isimli şahsın kullandığı kamyonetin kasasından 1’i Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu, 24’ü Somali uyruklu 25 göçmen şahsın bulunduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine gönderilirken organizatör olduğu belirlenen A.E. isimli kişi gözaltına alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E, Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.