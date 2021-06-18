Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’da yaşayan ve 25 Mayıs'ta İstanbul’a gelen 51 yaşındaki Bahtiyar Akçay'dan, 28 Mayıs’ta ailesi ile görüştükten sonra bir daha haber alınamadı.

Polise giderek kayıp başvurusunda bulunan ailenin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de Akçay’ın bulunması için hareket geçti.

CESEDİ BULUNDU

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu Akçay’ın son olarak 28 Mayıs günü Yenibosna’da bulunan bir fabrikaya girdiğini tespit etti. Akçay’ın son olarak burada görüldüğü belirlenince çalışmalar fabrikada yoğunlaştırıldı.

YAKIN ARKADAŞI DA O FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

Akçay’ın yakın arkadaşlarından Nadir Ü. nün de bu fabrikada çalıştığı öğrenildi.

Burada inceleme yapan ekipler, fabrikanın müştemilatında üzerine beton dökülmüş bir kuyu olduğunu fark etti. Betonunun yakın zamanda döküldüğünden şüphelenen ekipler, kuyuyu açınca Bahtiyar Akçay’ın cesedi ortaya çıktı.

Ceset üzerinde yapılan incelemede Akçay’ın vücudunda iki adet kurşun yarası olduğu görülürken, Akçay’ın yakın arkadaşı Nadir Ü.’nün fabrikadaki ofisinde de cinayet delilleri ve silah bulundu.

Nadir Ü. ile birlikte toplam 4 şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FABRİKAYA GİREN ÇIKAMIYOR

Bahtiyar Akçay’ın cesedinin fabrikanın kuyusunda bulunulmasının ardından, 2007 yılında kayıp başvurusunda bulunulan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyası yeniden açıldı. Ekiplerin fabrikadaki aramaları sürüyor.

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.