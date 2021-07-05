Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 00.30 sıralarında Oramiral Salim Dervişoğlu Bulvarı’nda meydana gelen olayda 25 yaşındaki Eren B. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı.

KAÇMAK İÇİN TREN HATTINA GİRDİ

Tartışma sırasında şahıslardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla Eren B.’yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Eren B., kendisini bıçaklayan şahıslardan kaçmak için demir çitlerden atlayarak tren hattına girdi. Tren hattının yanında bulunan durakta otobüs bekleyen vatandaşlar, sesleri duyunca Eren B.’nin yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar daha sonra durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren B., çitlerin üzerinden geçirilerek tren hattından çıkartıldı. Ambulansa alınan Eren B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise Eren B.’yi bıçaklayan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

ATTIĞI TAŞ SAYESİNDE SESİNİ DUYURDU

Otobüs durağında beklerken yaralı Eren B.’nin sesini duyurmak için bulundukları yöne doğru taş attığını söyleyen Bilal Özkan İsimli vatandaş, “Otobüs bekliyorduk. Ondan sonra sesler vardı, dikkat etmedik. Daha sonra baktık, bize doğru taş atmaya başladı. Sonra bir baktık, ‘Yardım edin, ambulans çağırın’ diye bağırıyor. Daha sonra çitlerden atladık, yarası derindi. Sardık, pansuman yaptık. Daha sonra ambulansı çağırdık” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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