Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım (70), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım’ı (74) kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, Mehmet Yıldırım’ın eşine bakmakta zorlandığı ve cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi.

Küçük kızını boğarak öldürmüştü... Söyledikleri şoke etti İzmir’de 4 yaşındaki kızını, yüzüne başörtüsü ve yastıkla bastırarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F.'nin, eski eşinin akrabası olan komşusuna; kapısına iki kişinin geldiğini, kendisini darp ederek boş bir araziye götürdüklerini, daha sonra evine getirdiklerini, kendisini salona kilitleyerek kızını başörtüsü ile öldürdüklerini anlattığı ortaya çıktı.

Üç çocuğunu boğarak öldüren anne suçsuz bulundu İngiltere’nin Newcastle şehrinde Andrew McGinley, 24 Haziran’da eve geldiğinde 3, 7 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğunu boğularak öldürülmüş halde buldu. Çocukların annesi Deirdre Morley (44) hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Psikolojik durumu göz önünde bulundurulan anne suçsuz bulunarak ceza almadı.