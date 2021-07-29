Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Tekirdağ'da yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alamayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz adamın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

EVDEN MEZARLIK ZİYARETİ DİYE ÇIKMIŞ

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Yüksel eşi İbrahim Yüksel'den (80) haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüksel'in en son Naip Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede iz takip köpeği ve drone ile arama yaptı.

Ekipler, ormanlık alanda yerde hareketsiz buldukları Yüksel'in öldüğünü belirledi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel'in bayramda mezarlık ziyareti için evden ayrıldığı ve ailesinin kendisinden bir haftadır haber alamadığı öğrenildi.

Haber alınamayan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu Hatay’ın Hassa ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayın bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Akşam evi yanan adam sabah ormanlık alanda ölü bulundu Denizli’de gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu.