Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

* İstanbul, 24 Temmuz 1660 yılında tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldı. Unkapanı semtinde başlayan alevler, Topkapı Sarayı yönüne, Aksaray'dan da surlara ve Fatih'e yayıldı. İstanbul'un üçte biri yanarken en az dört bin kişi öldü, 80 bin ev, 360 cami ve mescit, 40 hamam, 100 han ve kervansaray, 100 depo, yüzlerce konak, okul, medrese, tekke kül oldu. İstanbul, 6 Temmuz 1756’da da bu büyüklükte bir yangın yaşadı.

* 5 Eylül 1693’de İstanbul Ayazma Kapısı'nda çıkan yangında; 18 cami, 19 mescit, 17 ilkokul, 10 medrese ve tekke, 11 hamam, 12 fırın, 2.517 ev, 1.146 dükkân birçok han ve depo yandı.

* 1745 senesinde 350 bin nüfusu ile dünyanın en büyük birkaç şehrinden biri olan Edirne'de çıkan yangında 60 mahalle yok oldu.

* 7 Temmuz 1795 gecesi İstanbul’un mal depoları büyük ticarethaneleri yandı. Uğranılan zarar tahminî olarak o zamanki Osmanlı Devleti’nin iki yıllık geliri kadardı.

* 1908, 1911, Mart ve 13 Haziran 1918’de çıkan dört yangın Sultanselim, Fatih, Halıcılarda büyük zararlara sebep oldu. Harp içinde olan devlet bunların yerine hemen yenisini yaptıramadığından uzun yıllar yanık yerler öyle kaldı.

* Osmanlı Devleti’nin idari merkezi olan Babıali; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 senelerinde tamamen, 1878 ve 1911'de ise kısmen yandı.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Adana'da yangından geriye acı hikayeler kaldı Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 gün süren orman yangınında kimi vatandaşın evi, kimisinin de hayvanları yandı. Geriye ise ailelerin acılı hikayeleri, küle dönmüş evler ve orman kaldı.