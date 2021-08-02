Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Aloe Vera bitkisi, uygun şartlar sağlandığında evde de kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Bu bitkinin içinde barındırdığı jel özellikle cilt bakımı için oldukça faydalı. Cilt için harika bir temizleyici özelliği taşıyan Aloe Vera jeli, cildi kurutmadan üst katmanın yenilenmesine yardımcı olur. Sivilce oluşumunu engeller. Cildin yağlanmasının önüne geçer. Cildi rahatlattığı gibi yanıklara ve döküntülere de iyi gelir.

Peki evimizde Aleo Vera bitkisi varsa jeli nasıl elde edeceğiz?

Yıkadığınız temiz ellerinizle bitkinin daha olgun olan dış yaprağını kesin. Bu yapraklar bol miktarda sağlıklı jel içerir. Kestiğiniz yaprağın reçinesinin akması için bir bardağa dik olarak yerleştirin ve 15 dakika bekletin. Jele ulaşmak için içteki beyaz katmana kadar kesmelisiniz. Bunun için mutfakta kullandığınız sebze soyuculardan yararlanabilirsiniz. Şeffaf ve yumuşak olan jeli bir kaşık yardımıyla çıkararak temiz bir kaba koyun. Jel bir iki hafta sonra bozulabileceği için bu sebeple az miktarlarda hazırlamakta yarar var.

Hem mevsime hem de teninize göre parfüm seçin Hemen her insan güzel kokmayı önemser. Çoğu zaman insanlar bir parfümü benimser ve hayatları boyunca o kokuyu kullanır. Ancak doğru olan mevsimlere göre kullandığımız kokuyu değiştirmemizdir.