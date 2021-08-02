Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kimyasal açıcılar saçların yıpranmasına yol açarken yaz aylarında denize girmek ve güneş altında fazla durmak saç renginizin doğal yollarla açılmasına yardımcı olur. Bir diğer doğal yöntem ise papatya suyudur. Papatya suyuyla saç rengi açma işlemi saçı yıpratmayacak bir işlemdir. Hem de boya gibi sürekli tekrarlanma gerekmediği için kolaylık sağlar. Üstelik saç derinizi yumuşatarak kepek gibi saç derisi problemlerinize de iyi gelebilir.

En büyük destek güneşten

Papatya suyu hazırlamak istiyorsanız aktardan kurutulmuş papatya satın alabilirsiniz. Papatya kurularını çay demler gibi 2 su bardağı kaynar suya koyup yaklaşık 15 dakika demlenmesini sağlayın. Daha sonra duştan çıkmadan önce soğuyan papatya suyuyla durulayın ve saçlarınızı ısı kullanmadan kurumaya bırakın. Daha

kısa sürede sonuç almak istiyorsanız en büyük yardımcınız güneş! Hazırladığınız papatya suyunu spreyli bir şişeye aktarın ve gündüz her dışarı çıktığınızda saçınıza püskürtün. Bu uygulamalar ile saçınız doğal rengine göre bir tona yakın açılacaktır. Ancak işlemi birkaç defa tekrar etmelisiniz. Saç rengini açmaya yardımcı olan sevilen çiçek papatya aynı zamanda saçların dökülmesini engellediği gibi dolgunluk da kazandırır. Cilt için de besleyici özelliği bulunan papatyanın çayı da gribal hastalıklara iyi gelir.

Adeta şifa deposu! Mayıs papatyasında hasat zamanı Şifa deposu olarak bilinen, cilt güzelliğinden, insan sağlığına kadar birçok faydasının olduğu belirtilen mayıs papatyasında hasat başladı. Dağlık bölgelerde yetişen papatyaların uç kısımları makasla tek tek toplanıyor ve temiz bezler üzerinde gölgede kurutulduktan sonra toptan olarak aktarlara satışları gerçekleştiriliyor.