Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğlili Bedia Koçdemir, yaklaşık 1 ay önce çocuklarının geleceği için Antalya’nın Manavgat ilçesine taşındı. İki çocuğu Elçin (15) ve Yiğitcan (9) ile yeni bir hayat kurmak isteyen Bedia Koçdemir'in, Evrenseki Mahallesi'nde tuttuğu evi geçtiğimiz haftalarda meydana gelen orman yangınları sonrası küle döndü. Çaresiz kalan aile birkaç gün sonra memleketi olan Kdz. Ereğli’ye döndü. İlçede boş bir daire tutan Koçdemir ailesi eşyasız ve geliri olmadığı için zor günler yaşarken, ilçede yaşayan hayırseverlerin yardımı ile eşyaları tamamlandı. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından erzak desteğinde bulunulan ailenin eşyaları da eve yerleştirildi.

"HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE EŞYALAR TAMAMLANDI"

“Manavgat yangını sırasında evi, eşyaları yanan ve memleketine dönen Ereğlili aileye, ‘Evinize hoş geldiniz, yalnız değilsiniz’ diyoruz. Ereğli’de yeniden hayat kuran ailenin, hayırseverlerin desteğiyle eşyaları tamamlandı. Belediye ekipleri bu eşyaları taşıdı, yerleştirdi. Aileyi yardım listemize aldık ve erzak desteğinde bulunduk. Her zaman yanlarında olacağız.”

Yardımlar karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Bedia Koçdemir ise destek veren herkese teşekkür etti.

Köyceğiz ve Manavgat yangınları kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Profesörden çok önemli Manavgat yangını açıklaması Antalya Manavgat'da devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Perşembe günü hava şartlarının ekiplerin lehine dönmesini beklediklerini açılayarak, yangının şiddetinin azalacağını söyledi.

Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı ​Tüm Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor, yurdun her köşesinden yangın haberleri gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. En büyük zararın yaşandığı yerlerden biri olan Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşte detaylar...