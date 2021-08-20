Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi.

Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı.

Yazıtta, "İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı" yazıyordu.

Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarlada tarihi taşın üzerinde işlenmiş kitabe bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve arkeolog sevk edildi. Kitabe polis ekip otosuyla müze müdürlüğüne teslim edildi.

2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam köyünde bulunan ve 2 bin yıllık tarihi olduğu düşünülen Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalanarak yazıtların olduğu kısmı çalındı. Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.