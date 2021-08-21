Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Suriyeli iki genç kız, aniden ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde evden çıkan veya kaçırılan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kız kardeşi Hatice Salih, sırra kadem bastı. Aileleri, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızlarını her yerde aramalarına rağmen bulamadı. Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeş kayıplara karışırken, gözü yaşlı çaresiz ailesi polise müracaat etti.

"KAÇTILAR MI YOKSA KAÇIRILDILAR MI BİLMİYORUZ"

Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide âniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hâlâ kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

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