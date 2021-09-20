Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya - Adana karayolunun 20'nci kilometresinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bingöl'den İzmir'e seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Yoldan geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada, otobüsteki 28'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 31 kişiden sürücü Mehmet A. ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet A'nın sağlık durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdikten sonra sürücü Mehmet A'nın direksiyona geçtiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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