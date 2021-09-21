Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talas ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde doğalgaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yanan ev harabeye dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde 1. ve 2. derecede yanıklar oluşan İsmail Ö. (11) ve Faruk Furkan Ö. (2) ağır yaralanırken, Sümeyye Ö. (7), anne Zeynep Ö., babaanne Türkan Ö. ve dede İsmail Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Başakpınar Mahallesi Muhtarı Cemalettin Sivritaş da, olaydan dolayı üzgün olduklarını belirleterek, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da korkutan doğalgaz patlaması: 4 yaralı Avcılar’da iki bina arasında bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde iddialara göre yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken aynı aileden 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Gaziantep’te doğalgaz bomba gibi patladı: 3 yaralı Gaziantep’te bir evin doğalgaz tesisatı bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında iftar sofrasındaki aileden 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.