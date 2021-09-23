Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle 2 bin rakımdan yüksek kesimlerde dün akşam itibariyle kar yağışı etkisini gösterdi.

AYGIR GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının eksilere indiği yeşilin beyaza büründüğü yüksek kesimlerde dün akşamdan beri kar yağışı etkisini gösteriyor. Beyaza bürünen Karadeniz’in yaylaları adeta görsel bir şölen oluşturdu. Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Yaylalar köyü, Trabzon ve Bayburt’un arasında yer alan Haldizen Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.



Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar bekleniyor! Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilin yüksek kesimlerinde de akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.