Türkiye Gazetesi

Malatya'da hakkında arama olan bir şahıs, yakayı ele verince polisler tarafından karakola götürülmemek için intihara kalkıştı. Zanlı, biber gazi ile etkisiz hale getirilip hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zanlı, uzun süre polislere direndi

2 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Alınan bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları H.A.G.'nın 2 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Ekipler şahsı ifade için polis merkezine götürmeye çalışırken birden kaçmaya başlayan şahıs bölgede bulunan alt geçidin demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

BİBER GAZİ YARDIMIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alt geçit çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin minder açarak hazır bekletildiği olayda polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren H.A.G. korkuluklardan çıktığı yolda kaçmaya çalışırken ekiplerin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştı. Olay yerine yaklaşık yüz metre ileride biber gazının da etkisiyle yere düşen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

H.A.G.'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından alt geçitte trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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