Türkiye Gazetesi

Yalıçiftlik Mahallesi Yalıdağ Caddesi’nde meydana geldi. Şerit ihlali yaparak caddede ilerleyen Serdar Sürer yönetimindeki ciple, karşı istikametten gelen ve içerisinde otel personelinin bulunduğu Erdoğan Karahan idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucu sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Aralarında bacağında ve kafasından hafif şekilde yaralananların da olduğu toplam 22 kişi, ambulanslar ve diğer araçlarla tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

2 aracın da ağır hasar aldığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ters yönden çıktı, zincirleme kaza meydana geldi Bolu’da, Sanayi Sitesi’nden D1-00 Karayolu’na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlardan birindeki gaz kaçağını önleyemeyen itfaiye ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kozyatağı'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi İstanbul D-100 karayolu Kozyatağı'nda 5 aracın birbirine girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otoyolda trafik bir süre trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesi sonucu akış normale döndü.