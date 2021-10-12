Fethiye Ölüdeniz'deki Babadağ'da 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu 38 yaşındaki Aleksandr Safanov kalkıştan kısa süre sonra kayalık alana düştü. Paraşütün düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE ile AKUT görevlileri sevk edildi.
3 SAATTE KURTARILDI
Ekipler, yağışlı hava ve sarp arazi şartları nedeniyle yaralıya güçlükle ulaştı. Sedyeye alınan Safanov, düştüğü alandan ambulansın bulunduğu noktaya taşındı. Yaklaşık 3 saatte kurtarılan Safanov, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Safanov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Rüzgar ters esti, yamaç paraşütçüsü yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan pilot, Alanya Kalesi civarında rüzgar ters esince kontrolünü kaybedip kayalıklara düştü. Yaralı pilot Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun, yamaç paraşütüne ilginin arttığını, bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.