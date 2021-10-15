Türkiye Gazetesi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı şahısların ABD ve Kanada ülkelerine gitmek için öncelikle Schengen ve İngiltere ülkesine ait vize aldıkları, bunlarla gitmek istedikleri ülkelerin başkonsolosluklarına başvurduklarını belirledi. Yaklaşık 1 sene boyuncu bu kişilere sahte vize düzenleyen şüphelilerin baba kız olduğu öğrenildi.

KENDİLERİNİ FARKLI KİMLİKLERLE TANITIYORLAR

Vize işlemlerinin takibini yapan şüpheli babanın kendisini farklı kimliklerle tanıttığı ve kızının çalıştığı turizm şirketinin adını kullanarak ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyen ve vize alamayan şahıslara 6 ile 10 bin dolar arasındaki para karşılığında sahte vize düzenlediği ortaya çıktı.

PASAPORTLARI KARGOYLA GÖNDERİYORLAR

İl dışında ikamet eden şahıslara da pasaportları kargo yolu ile temin eden şüphelilerin Mersin dahil birçok ilden 60 kişiye bu şekilde sahte vize düzenlediği, bu kişilerin de sahte vizelerle ABD Başkonsolosluğuna başvurdukları anlaşıldı. Baba kız, 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 farklı şahsa ait kimlik, 1 kimlik fotokopisi, 1 pasaport, sahte olduğu değerlendirilen farklı kurumlara ve şahıslara ait belgeler ele geçirildi.

Sahte vize ile uçağa binmek isterken yakalandılar Zonguldak Havalimanı'ndan Almanya’ya gidecek uçağa sahte vize ile binmek isteyen Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.