Türkiye Gazetesi

Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs salgınında görev yapan sağlık personelini temsilen inşa ettiği parkta bulunan heykeller, görüntüleri ile tepki çekit.

Henüz resmi açılışı yapılmayan parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli gören vatandaşlar, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini belirterek, belediyeyi eleştirdi.

"BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRİLMELİ"

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, gazetecilere, sağlıkçıları temsilen yapılan heykellerin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Heykellere sosyal medyada tepkiler geldiğini savunan Aki, "Sağlık çalışanlarımız virüse karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Onların şefkatini, gülen yüzünü ve samimiyetini temsil eden daha güzel ve modern heykeller yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise parkın sağlık çalışanlarına saygı için inşa edildiğini belirterek, "Parkın içindeki heykeller sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." diye konuştu.

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