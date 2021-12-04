Türkiye Gazetesi

Bursa Nilüfer'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Fabrikanın, plastik atıklar için depolama alanı olarak kullanıldığı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldığı yangında yaralanan olmadı. Yangın sonrası olay yerinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'taki bir evde yangın çıktı, 3 çocuk öldü Kahramanmaraş'tan kahreden bir haber geldi, evde çıkan yangında 3 küçük canından oldu.

Ümraniye’de 10 katlı binada yangın Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısından çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.