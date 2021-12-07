Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme'de hortum çıktı. Ovacık Mahallesi’nde bulunan 20 evin çatısı uçtu. Hortum, bazı ağaçları da kökünden söktü. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Evinin çatısı uçan vatandaşlardan Bülent Altıner "Komşular arayıp durumu bildirdi. İnanmadım, 'Koca çatı nasıl uçar?' diye düşündüm. Sonra gelip gördüm, şoke oldum. Tamir ettirmek 60-70 bin TL tutar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin" şeklinde konuştu. Süleyman Yıldırım ise “Hortum dönerek büyük bir gürültüyle evlere ulaştı. Çatıları uçurarak yoluna devam etti. Ardından tarlalarda bulunan mahsulleri sökerek zarar verdi. O anda yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Yağmurla karışık bir karanlık bulut gibiydi" sözlerini sarf etti.



FIRTINA, SERALARI YIKTI

Antalya'yı ise fırtına vurdu. Bazı tekneler batarken Sel suları sebebiyle Konyaaltı Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü. Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar kıyıyı dövdü. Aksu ilçesinde şiddetli rüzgar sonrası çilek ve domates seraları yıkıldı. Kundu Mahallesi'nde 10 dönüm arazisi bulunan Aslan Peker "Seralarımız 10 gün önce sular altında kalmıştı. Şimdi de fırtınadan nasibini aldı. Çok büyük zararımız var." dedi. Cihan Ergöz de "Çilek üretiyorum. Hasat zamanına 2 gün kalmıştı. Felaket bizi buldu. Zararım yaklaşık 150 bin TL" ifadelerini kullandı.



UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi. Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi. İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi. Bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabildiği ancak iniş kalkışlarda herhangi sıkıntı olmadığı bildirildi.



METREKAREYE 182 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgenin dün itibarıyla Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girdiğini, fırtına ve yağış uyarılarının peş peşe sürdüğünü söyledi. Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarının 182,8 kilograma ulaştığını anlatan Gültekin "Rüzgarın hızı Kemer'de 130,3 kilometreye ulaştı. Bu ciddi şekilde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine de yol açabiliyor. Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek. Yarın sabaha karşı yağışın ve rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"RÜZGARIN SAATTEKİ HIZI 130 KİLOMETREYİ ULAŞTI"

Yarın daha sakin bir havaya uyanılacağına değinen Gültekin, "Bulutlar denizden gelip karayı vurdu. Vurdukça hem kuvvetli yağış hem kuvvetli rüzgara yol açıyor. Rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye ulaşıyor ve ciddi bir tahribata neden olabiliyor. Bugün dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının hem can güvenliği açısından hem de trafiğin yoğunluğunu azaltmak için çok faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle su baskını ve taşkınlara müdahale ediyor.