Tuzla’da bir inşaatta çalışma esnasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı. Çok sayıda ekip işçiyi kurtarmak için harekete geçdi.
Olay, Tuzla Orhanlı’da Organize Sanayi Serbest Bölgede bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü.
GÖÇÜĞE DÜŞEN İŞÇİ DUVARIN ALTINDA KALDI
40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkilileri bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarı altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.
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Tuzla'da istinat duvarı çöktü, 1 işçi göçük altında kaldı
İstanbul Tuzla'da bir inşaatta yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan işçi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Tuzla’da bir inşaatta çalışma esnasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçilerden biri çöken duvarın altında kaldı. Çok sayıda ekip işçiyi kurtarmak için harekete geçdi.
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