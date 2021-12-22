Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan sahte alkol kullanımı, ölümlere yol açmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan bilgiye göre; Eski DYP'li belediye başkanının oğlu da sahte alkol yüzünden canından oldu.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Halfeti'ye bağlı Kısas kırsal Mahallesi'nde yaşayan İmam Demir (56), aldığı alkol sonrası fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenilen İmam Demir'in, 1992 yılındaki seçimleri Doğruyol Partisinden (DYP) kazanan ve bir dönem başkanlık görevi yürüten Kısas Beldesi eski Belediye Başkanı İsa Demir'in oğlu olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da 'sahte alkol fabrikası' deşifre oldu Antalya'da dezenfektan adı altında ithal ettikleri etil alkol ile sahte içki üreten çeteye operasyon düzenlendi. Ekipler, 2.5 milyon TL değerinde alkol ele geçirdi.

Metil alkol öldürmeye devam ediyor: Bir haftada 49 can kaybı Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte piyasaya tonlarca litre kaçak içki sürüldü. Bu içkilerden içenler, bedelini canlarıyla ödüyor.

Yeni yıl öncesi büyük operasyon! 10 ton sahte alkol ele geçirildi Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da sahte alkol operasyonu yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 10 ton sahte alkolün piyasa değerinin 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.