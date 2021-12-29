Türkiye Gazetesi

İş kazası bu defa Uşak'ta bir cana mal oldu. Çalıştığı sahada geri geri gelen kepçeyi fark etmeyen talihsiz işçi, aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KEPÇE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Olay, Uşak Banaz ilçesinde Gedikler Köyü’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddialara göre H.B. (41), kullandığı kepçe ile kum yükledikten sonra geri geri hareket ettiği sırada Ramazan Tümer’i (41) fark etmeyerek üstünden geçti. Çalışanların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tümer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tümer’in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken iş makinası sürücüsü H.B. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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