Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla dün akşam ekranlara geldi. Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan programda yarışmacıya sorulan Fenerbahçe sorusu tepki çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı arasında geçen bir diyalogun sorulduğu soru kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı lacivertliler sorunun 'alaycı ve aşağılayıcı' olduğu gerekçesiyle RTÜK'e şikayette bulundu.

“SİZİ FENERBAHÇELİ OLARAK HATIRLIYORUM”

Yeni bölümde yarışmacı Öznur Özdemir 2 bin TL’lik baraj sorusunu aştıktan sonra gelen 3 bin TL’lik soru spordan oldu. Özdemir’e sorulan 3 bin TL’lik futbol sorusu geceye damga vurdu. Soruyu doğru cevaplayan yarışmacı ile sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında yaşanan diyalog sosyal medyada ilgi gördü. Yarışmacı Kenan İmirzalaoğlu'na bu sırada 'Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum, aklımda öyle kalmış' dedi.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN SORU

Tartışmalara neden olan soru şöyle: “Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?”

Aydınspor B) Fenerbahçe C) MTK Budapeşte D) Pendikspor

HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada soruya tepki gösterirken Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ise programın ardından “Bir yarışma programında kulübümüzün isminin “alaycı ve aşağılayıcı” bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de basit matematik sorusuna şoke eden cevap Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusu geceye damgasını vurdu. "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" gibi basit bir soruya verdiği cevap sonrası elenen yarışmacı, izleyenlere pes dedirtti.