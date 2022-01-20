Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çalıştığı kurumda öldürülen Ömür Hemşire ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, katil zanlısının suç işlediği silahla birlikte yakalandığını duyurdu. Ayrıca zanlının 20 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

"20 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı. Daha önce 20 suçtan kaydı olduğu, bir süre görüştüğü arkadaşımızı rahatsız ettiği belirtildi. Bu cinayette kurban bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç, insanlık dışı” ifadelerini kullandı.

Hemşire Ömür Erez’in katili konuştu: 200 bin lira borç verdim ödemedi Kartal'daki bir aile hekimliğinde görevli hemşire Ömür Eriz, başından vurularak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı Rahmi Uygun kısa süre yakalandı. Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Kartal'da sağlık ocağında silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti İstanbul Kartal'da sağlık ocağında silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti. Saldırgan Bağcılar'da yakalandı.