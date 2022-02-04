Türkiye Gazetesi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolcu otobüsünü Canik ilçesi Dereler Mahallesi mevkisinde takibe aldı.

250 GRAM UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, otobüsten indiği ileri sürülen Z.A.(40) adlı kadın ile erkek arkadaşı K.A.'yı(38) yaklaşık 250 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Z.A. ve K.A. sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. ve K.A. mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Habur Gümrük Kapısı'nda 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri 2 kişiyi rehin aldı: Evleri uyuşturucu deposu çıktı Esenyurt'ta uyuşturucu satıcıları iki kişiyi silah zoruyla rehin aldı. Zanlıların elinden kurtulan kişiler durumu polise bildirerek ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri zehir tacirlerinin evine baskın yaptı. Evden 220 gram uyuşturucu ve silah çıktı.

Uyuşturucu tacirleri, Aydın’da kıskıvrak yakalandı Aydın’ın Çine ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirmeyi hedefleyen şahıslar, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.