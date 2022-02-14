Türkiye Gazetesi

Benzine ve motorine gelen zamlar hem sosyal medyada hem de vatandaşa mizah konusu olmaya devam ediyor. Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşi Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti. Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü’nü kutladı.

GEÇEN YIL SIVI YAĞ ALMIŞTI

Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde eşine sıvı yağ almıştı. Gülay Şimşek’te bunu unutmayarak bu yılki Sevgililer Günü’nde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi. Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle ben de ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu.

Yaşar Şimşek ise, “Eşimin 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim" diyerek teşekkür etti.

EPGİS duyurdu: Benzine 71 kuruş zam EPGİS, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Benzin ve motorine zam Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi.