Kars’a düzensiz göçmenlerin giriş yapacağı bilgisini alan polis, Kümbetli köyü ve Paşaçayırı Mahallesi girişinde beklemeye başladı. Soğuk havada günlerce süren yolculuğun ardından kette giren 15 düzensiz göçmen, polis ekiplerince takibe alındı. Polis ekiplerince uzaktan takip edilen göçmenler, 2’şer ve 3’erli gruplar halinde aralarında mesafe bırakarak kente girmeye başladı.
KENT GİRİŞİNDE KISKIVRAK YAKALANDI
Polis ekiplerince kent girişinde kıskıvrak yakalanan düzensiz göçmenler, minibüse bindirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Yaklaşık 10 gün önce yola çıkarak soğuk havada Kars’a gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu. Polis ekiplerince üzeri aranan ve kimlik kontrolü yapılan göçmenlerin üzerinden sahte kimlik çıktı.
Düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu.
İzmir açıklarında 588 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 588 düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca geri itildi. Mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti.