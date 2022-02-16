Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan Pars Sormen (15) ve Abdullah Yiğit (15), okul çıkışı Spil Dağı eteklerinde bulunan Lalepaşa Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. İki arkadaş, bir anlık dikkatsizlik sonucu uçurumdan yuvarlanıp 30 metre aşağıdaki Haydar Deresi'ne düştü.

2 SAAT YARDIM BEKLEDİLER

Kıyıya çıkan Sörmen ile Yiğit, yaklaşık 2 saat boyunca yardım çığlıkları attı. En sonunda seslerini, hayvanlarını otlatmaktan dönen Zeynep Akpınar duydu. Ancak cep telefonu bulunmayan Akpınar, birkaç kilometre yürüdükten sonra komşusuna yardım çağırmasını söyledi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çocuklar, sağ salim kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"ABDEST ALACAKTIM"

Yaşanılanları anlatan Zeynep Akpınar "Abdest alacaktım. Baktım bir ses geliyor. Biraz yukarı çıktım ‘Abla bizi kurtar, arkadaşım da aşağıda’ dedi. Ben de komşuya söyledim. Sonra da ekipler geldi. Yaklaşık 2 saattir oradalarmış" diye konuştu.

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