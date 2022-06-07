Türkiye Gazetesi

Açılış ve indirimlerle ilgili günler öncesinden duyurular yapan “Meydan Park AVM” isimli zücaciye mağazası büyük bir katılımla ilçenin Cumhuriyet Caddesinde hizmete açıldı.

KAPIDA KUYRUKLAR OLUŞTU

İl ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış yoğun ilgi gördü.

Mağazadaki indirimli ürünlerden almak için mağaza kapısında kuyruğa giren çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce müşteri kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için adeta bir birleriyle kıyasıya yarıştı.

İZDİHAM YAŞANDI

Mağaza yetkililerinin tüm ikazlarına rağmen müşteriler mağazaya girmek için izdihama neden olan bir yarışa girişti. Kademeli olarak mağazaya alınan müşteriler ise bu kez mağaza içindeki indirimli ürünler koştu.

Müşterilerini bir kısmı mağaza içinde indirimli ürün alabilmek için ter dökerken, mağaza dışında ise gün boyu uzun kuyruklar oluştu.

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