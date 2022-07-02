Türkiye Gazetesi

adıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaköy’de dilencinin üzerinden 1850 TL çıktı İstanbul Karaköy’de kucağında bebeğiyle çöpten yemek yiyormuş gibi dilenen kadının üzerinden bin 850 TL çıktı.

Karaköy'de şiddet anları: Kadınlara yumruklu saldırı Karaköy’de bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darp etti. Olaya müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Kavga eden şahıslar gözaltına alındı.

Karaköy'de ölü yunus kıyıya vurdu Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlardan biri, “Ekipleri aradık bir saat sonra geldiler” dedi.