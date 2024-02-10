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    • Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye&#039;nin yaşlı nüfus oranı çift hanede
    Tüik Verileri, Nüfus, Yaşlı Nüfus, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı geçen yıl yüzde 10,2’ye yükseldi. Bu oran, Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Türkiye'nin yaşlı oranının en yüksek olduğu il ise İstanbul.

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusunun hızla yaşlandığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

    CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ

    Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

    İSTANBUL İLK SIRADA

    Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında geçen yıl İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki yaşlı nüfusun 707 bin 114'ünü kadınlar, 531 bin 785'ini erkekler oluşturdu. Bu ili, 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi. Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 365 ile Bayburt, 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

    Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede

    65 İLİ GERİDE BIRAKTI

    İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusları ile karşılaştırıldığında birçok ili geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

    Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede

    TÜRKİYE'NİN ORTANCA YAŞI DA YÜKSELİYOR

    Yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, geçen yıl 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.

    65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle:

     Yıl      Toplam      Erkek       Kadın   Toplam (%)
    1935    628.041    278.846    349.195     3,9
    1940    629.859    271.421    358.438     3,5
    1945    626.543    256.683    369.860     3,3
    1950    690.662    272.760    417.902     3,3
    1955    822.408    320.704    501.704     3,4
    1960    978.732    388.087    590.645     3,5
    1965    1.242.525    530.004   712.521    4
    1970    1.565.696    707.807   857.889   4,4
    1975    1.853.251    850.652   1.002.599  4,6
    1980    2.113.247    955.360   1.157.887   4,7
    1985    2.125.908    955.042   1.170.866   4,2
    1990    2.417.363    1.091.142  1.326.221  4,3
    2000    3.858.949    1.749.563    2.109.386  5,7
    2007    5.000.175    2.150.103    2.850.072  7,1
    2008    4.893.423    2.139.481    2.753.942    6,8
    2009    5.083.414    2.222.764    2.860.650    7
    2010    5.327.736    2.331.029    2.996.707    7,2
    2011    5.490.715    2.397.925    3.092.790    7,3
    2012    5.682.003    2.473.913    3.208.090    7,5
    2013    5.891.694    2.561.074    3.330.620    7,7
    2014    6.192.962    2.699.423    3.493.539    8
    2015    6.495.239    2.843.442    3.651.797    8,2
    2016    6.651.503    2.919.392    3.732.111    8,3
    2017    6.895.385    3.033.433    3.861.952    8,5
    2018    7.186.204    3.170.132    4.016.072    8,8
    2019    7.550.727    3.337.260    4.213.467    9,1
    2020    7.953.555    3.513.892    4.439.663    9,5
    2021    8.245.124    3.654.709    4.590.415    9,7
    2022    8.451.669    3.750.248    4.701.421    9,9
    2023    8.722.806    3.880.356    4.842.450    10,2

    Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Tüik VerileriNüfusYaşlı Nüfus
    Haberler > Yaşam > Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı çift hanede
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