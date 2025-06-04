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Ebeveynler dikkat! Herkesin evinde bulunuyor: Az bir miktarı bile felakete sebep oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ebeveynler dikkat! Herkesin evinde bulunuyor: Az bir miktarı bile felakete sebep oluyor
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan 2 yaşındaki bir erkek bebek, az miktarda çay ağacı yağı yutması sebebiyle beş saat boyunca komada kaldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Sermed Mezher, çay ağacı yağının ağızdan alınması halinde hayati tehlike oluşturabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Korkunç olay 2022 yılında İngiltere’de yaşandı. 2 yaşındaki erkek bir çocuk, yaklaşık 10 ml çay ağacı yağı yutması sebebiyle ölümden döndü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuk, beş saat boyunca komada kaldı.

Dehşete düşüren olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dr. Sermed Mezher, ''Çay ağacı yağının çok az miktarda yutulması bir dakika içinde bile ciddi zehirlenmeye yol açabiliyor'' ifadelerinde bulundu. 

Ebeveynler dikkat! Herkesin evinde bulunuyor: Az bir miktarı bile felakete sebep oluyor - 1. Resim

UYUŞUKLUĞA VE NÖBETLERE YOL AÇABİLİR

Doktor, söz konusu yağın yutulduğunda sinir sistemini hızla etkileyebileceğini, vücut uyuşukluğuna, koordinasyon kaybına ve nöbetlere yol açabileceğini bildirdi.

Ebeveynler dikkat! Herkesin evinde bulunuyor: Az bir miktarı bile felakete sebep oluyor - 2. Resim

Dr. Mezher, cilt sağlığına faydalı olduğu iddia edilen maddelerin de asılsız olabileceğini belirterek ''Çay ağacı yağı,  birçok cilt rahatsızlığına tedavi olarak satılıyor, ancak işe yaradığına dair çok az kanıt var'' şeklinde konuştu.

Söz konusu uçucu yağı evinde bulundurmadığını söyleyen Mezher, ''Bu zehirli ürünün yutulması sinir sistemine saldırmasının yanı sıra, mide-bağırsak sistemini tahriş ederek mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir'' şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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