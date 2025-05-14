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Ev değil adeta imalathane! Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ev değil adeta imalathane! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kaçak sigara imalatı tespiti üzerine bir eve yapılan operasyonda kilolarca kaçak tütün, makaron ve doldurulmuş sigaralar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli K.D.'nin kaçak sigara imalatı yaptığı ve ürünleri depoladığı evini tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi.

Ev değil adeta imalathane! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

EV DEĞİL İMALATHANE!

Operasyonda, 2 milyon 480 bin adet kaçak makaron, 183 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 5 bin 320 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 160 adet mermi, 4 adet sigara sarma makinesi ile 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ev değil adeta imalathane! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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