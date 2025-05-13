Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti

Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi. Bölgede hayat olumsuz etkilenirken, vatandaş göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekti.

Şoke eden görüntüler Batman’ın Kozluk ilçesinden geldi. Kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

EVİN BALKON KAPISINI DELDİ

Yoğun dolu yağışı, bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi. Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Göle dönen yollarda çocuklar, yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadı.