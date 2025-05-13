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Haberler > Yaşam > Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti

Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi. Bölgede hayat olumsuz etkilenirken, vatandaş göle dönen yollarda yürümekte güçlük çekti.

Şoke eden görüntüler Batman’ın Kozluk ilçesinden geldi. Kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti - 1. Resim

EVİN BALKON KAPISINI DELDİ

Yoğun dolu yağışı, bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi. Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Göle dönen yollarda çocuklar, yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadı.

Ev sahibini şoke eden olay! Bahar ayında bu da oldu! Balkon kapısını deldi geçti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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