Genç eczacı Begüm'den acı haber! Aniden önlerine çıkan domuz hayattan kopardı

Tekirdağ Çorlu'da yola fırlayan domuza çarpan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İbrahim Dikmen’in kullandığı otomobil, yola fırlayan domuza çarptı. Domuza çarpan otomobil taklalar atarak tarlaya savruldu.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü İbrahim Dikmen’in eşi Nazmiye Dikmen ve kızı Begüm Dikmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DOMUZU FARK EDEMEDİK"

Kazayla ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, "Tatilden dönmüştük. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız ama nerden çıktığını göremedik. Domuz 3-5 saniye daha geç gelse belki de bu kaza olmayacaktı" dedi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.