Sivas'ta ortaya çıktı! Vatandaş tedirgin, 8 köy karantinada

Sivas'ta şap hastalığı ekipleri alarma geçirdi. Çelebiler köyünde tespit edilen hastalık nedeniyle birçok köy ve mahallede hayvan alım-satımı ile ürün giriş-çıkışı yasaklandı. Yetkililer, karantina kurallarına uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Sivas'ta, özellikle hayvan yetiştiricilerini tedirgin eden bir gelişme yaşamdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çelebiler köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

BİRÇOK KÖY VE MAHALLEDE YASAKLAMALAR

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Çelebiler, Aydoğmuş, Hayranlı, Köklüce, Yazıbaşı, Serpincik, Akören, Kumyurt köyleri ile Danışmentgazi, Merakum, Karşıyaka, Akdeğirmen, Kadıburhanettin, Esenyurt, Gültepe, Yüceyurt mahallelerine hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi: