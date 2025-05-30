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Sivas'ta ortaya çıktı! Vatandaş tedirgin, 8 köy karantinada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta ortaya çıktı! Vatandaş tedirgin, 8 köy karantinada
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta şap hastalığı ekipleri alarma geçirdi. Çelebiler köyünde tespit edilen hastalık nedeniyle birçok köy ve mahallede hayvan alım-satımı ile ürün giriş-çıkışı yasaklandı. Yetkililer, karantina kurallarına uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Sivas'ta, özellikle hayvan yetiştiricilerini tedirgin eden bir gelişme yaşamdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çelebiler köyünde şap hastalığına rastlanıldığı ve gerekli idari fenni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sivas'ta ortaya çıktı! Vatandaş tedirgin, mahalleler karantinada - 1. Resim

BİRÇOK KÖY VE MAHALLEDE YASAKLAMALAR

Açıklamada, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Çelebiler, Aydoğmuş, Hayranlı, Köklüce, Yazıbaşı, Serpincik, Akören, Kumyurt köyleri ile Danışmentgazi, Merakum, Karşıyaka, Akdeğirmen, Kadıburhanettin, Esenyurt, Gültepe, Yüceyurt mahallelerine hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

İlimiz merkez Çelebiler köyünde 22 Mayıs'ta büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmiş olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda köyünüz, mahalleniz hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer aldığından hastalık sönüşü yapılana kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışı yasaklanmıştır. Karantina ve kordon tedbirlerine uymayanlar hakkında mevzuat gereği para cezası uygulanacağından yetiştiricilerimizin bilgilendirme yapması ve karantina kurallarına titizlikle uyması gerekmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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