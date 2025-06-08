Tek kurşun 20 bin TL'ye patladı! Avlanması yasak olan geyiğe açılan ateş cep yaktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yasaklı yaban keçisi avı yapan şahıs, jandarma tarafından 3 saat içerisinde suç aletiyle yakalandı, 20 bin 119 TL ceza kesildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyiklere ateş ettiği tespit edilen kişiye 20 bin 119 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Mahallesi yakınlarında bir kişinin silahla geyiklere ateş açtığına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

20 BİN 119 TL CEZA KESİLDİ

İstihbarat destekli çalışma sonucunda kısa sürede tespit edilen Y.S, silahıyla yakalandı.

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Şüpheliye "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 20 bin 119 lira ceza uygulandı ve genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem yapıldı.