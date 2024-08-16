Turizmci iş adımından örnek adım: Otelcilere barınak çağrısı

Türkiye'de uzun süredir gündemi meşgul eden sokak hayvanları problemi için Aydın Kuşadası'nda bulunan bir turizm işletmesi önemli bir adım attı. Kuşadası'nda turizmcilik yapan Halil İbrahim Çevik, otel bünyesinde bulunan çiftliğinde bir barınak oluşturdu.

10 gün içerisinde karar verilip başlanan proje kapsamında ilk etapta 30 sokak köpeği barınağa alındı. Köpeklerin orada rahat yaşaması, beslenmesi, bakım görmesi için alanlar oluşturuldu. Kısa sürede barınaktaki köpek sayısı 100'e ulaşacak. İş adamı Halil İbrahim Çevik'in verdiği bilgiye göre bu alan hem oteldeki gıda atıklarının değerlendirilmesi, hem ilçenin sokak hayvanı probleminin aşılması için önemli bir adım oldu.

Charisma De Luxe Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik "Kuşadası'nda 190 dönümlük çiftliğimiz var. Burada 2 dönümü 100 köpek için ayırdık. 10 gün içinde karar verdik ve uyguladık. Çiftlikte biri veteriner olmak üzere 7 personelimiz bulunuyor. Hayvanlarımızın sağlık ihtiyaçlarını, bakımlarını karşılıyoruz. Özel mamalar dışında oteldeki gıda atıklarının ayrıştırılmasıyla elde edilen gıdalar da israf edilmemiş oluyor" dedi.

HER OTEL BUNU YAPSA

Merkezi idare ya da belediyeden herhangi bir beklentileri olmadığını, bu hareketle örnek olmak istediklerini söyleyen Çevik "Ülkemizde bulunan binlerce otel aslında çok küçük bütçelerle bu tip barınaklar oluşturabilir. Tüm meslektaşlarıma, iş dünyasına çağrı yapıyorum. Sokak hayvanı sorununa çözümü biz üretelim. Hem soruna el atmış hem gıda israfını önlemiş oluruz" dedi.

SAHİPLENMEYE TEŞVİK

Oluşturulan sistemle hayvanların sahiplendirilme oranı da artacak. Köpeklerden her biri, bir otel personeli tarafından sahiplenildi. Ardından otel odalarına QR kodları konularak köpeklerin görülmesi ve sahiplenilmesi için teşvik sistemi başlatıldı. Ayrıca otel misafirlerinin çiftliği ve barınağı ziyareti için imkan sağlandı. Sadece otel misafiri değil, halkın da köpeklerle buluşması, sahiplenmesi sağlanacak.