Askeriye ve Emniyet teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurum olan Orman Genel Müdürlüğü, gönüllülerden oluşan dev sivil orduyu, orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere eğitti, donattı ve her an göreve hazır hâle getirdi.

İrfan Özfatura / Antalya - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde yangınla mücadele için eğitimli ve donanımlı 140 bin gönüllüden oluşan dev bir sivil ordu kuruldu.

OGM, askeriye ve Emniyet teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurum olarak “Yeşil Vatan” savunmasında ön saflarda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl yurdun muhtelif yerlerinde 7 bin 509 orman yangını çıktı. Bu yangınların binlercesi büyümeden söndürüldü. Ardından hızla ağaçlandırma faaliyetleri yapıldı. İstatistikler, orman yangınlarının en büyük sebebinin insan ihmali olduğunu gözler önüne serdi.

Kayıtlara göre, yangınların yüzde 91’i piknik ateşi, anız, sigara, havai fi şet, kırık şişe gibi sebeplerden çıktı. Yangınların yüzde 86’sı orman dışı alanlardan sıçrayarak ormana ulaştı.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

OGM, avcılar, arıcılar, çobanlar ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik yoğun bir eğitim seferberliği başlattı. Antalya’da bulunan Uluslararası Eğitim Merkezi sadece Türkiye’ye değil dünyaya da hizmet veriyor.

Bugüne kadar 22 ülkeden 260 itfaiyecinin eğitim aldığı merkezde; helikopter simülatörleri, pentatlon sahaları ve ileri sürüş teknikleri parkurları bulunuyor. Profesyonel eğitim almış 140 bin gönüllü, uzman ekiplerin üzerindeki yükü alarak afet anında profesyonel destek sağlıyor.

Öte yandan, OGM’nin son eğitim programına basın mensupları da dâhil oldu. Ateşe dayanıklı elbiselerini giyen gazeteciler, bizzat Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Daire Başkanı Alper Yılmaz’dan ders aldı. Kameramanlar ve muhabirler giyinip kuşanarak çakı gibi bir yangın savaşçısı oldular. Pentatlonda ter döktüler, kamyonlarla dik eğimli, kavisli, çukurlu, çamurlu yollardan ilerlediler, yanan sahada tırmık çektiler, hortum taşıdılar, su tuttular, köpük sıktılar. Muhtemel bir yangın anında sadece gözlemci değil, bilinçli birer müdahale gönüllüsü hâline geldiler.

