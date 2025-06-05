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17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin polisi silahlı yağma suçundan 17 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü, kayalık ve sarp arazide saklandığı mağarada yakaladı. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Olay Mersin’in Silifke ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet ekipleri haklarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke etti - 1. Resim

17 YILLA ARANIYORDU

Polisin çalışmasında Silahla Yağma ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.'ye yöneldi. Uzun süredir firari olan şahsın Silifke kırsalında saklandığı bilgisine ulaşan polis, bölgeyi fiziki ve teknik takibe aldı.

17 yılla aranıyordu! Firarinin yakalandığı yer şoke etti - 2. Resim

MAĞARADAN ÇIKTI

Günlerce izlenen bölgede yapılan detaylı arazi taraması ve istihbarat çalışmalarında kayalık ve sarp bir bölgede bir mağara belirlendi. Mağaraya düzenlenen operasyon hükümlü M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ve adliyede yapılan işlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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