Aile ziyareti kanlı bitti! Baba ve oğlunu katleden zanlı hakkında karar

Muğla'da aile ziyareti sırasında çıkan kavgada baba ve oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü, anneyi ise yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı anne taburcu edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldürdüğü, anneyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi.

Terzialiler Mahallesi'nde dün aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, kavgada yaralanan Nesrin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.

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NE OLDU?

Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda dün, K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan K.U, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.