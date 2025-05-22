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Beylikdüzü’nde film gibi olay! Güvenlik görevlisi saldırganları vurdu, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beylikdüzü’nde film gibi olay! Güvenlik görevlisi saldırganları vurdu, o anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü’nde daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi, yine motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. İş merkezinin güvenlik personeli, bu kez saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, gece 04.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi yine saldırganların hedefi oldu. Motosikletli iki saldırgan, iş merkezine gelerek kurşun yağdırdı.

Beylikdüzü’nde film gibi olay! Güvenlik görevlisi saldırganları vurdu, o anlar kamerada - 1. Resim

SALDIRGANLAR İLE GÜVENLİK ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

İş merkezinin güvenlik personeli, saldırganlara silahla karşılık verdi. Bunun üzerine saldırganlar motosikletle kaçarken, iki güvenlik personeli araçla şahısları bir süre takip etmeye çalıştı. Kaza yaparak motordan düşen saldırganlar ise başka bir araçla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti.

Beylikdüzü’nde film gibi olay! Güvenlik görevlisi saldırganları vurdu, o anlar kamerada - 2. Resim

2 SALDIRGANDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan çatışmada boynundan vurulan saldırganlardan Doğukan Arslan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer saldırgan Ömer Alphan ise tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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