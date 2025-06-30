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Bir süredir otobüste yaşayan şoförden acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fethiye’nin Çalış Mahallesi’nde ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki otobüste kalan 50 yaşındaki turizm şoförü Cafer Topçu, sabah saatlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çalış Mahallesi’nde, ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki bir otobüste yaşayan turizm şoförü Cafer Topçu sabah işe gelmedi.

Bir süredir otobüste yaşayan şoförden acı haber - 1. Resim

İŞ ARKADAŞLARININ İHBARIYLA BULUNDU

İş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Topçu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Aslen Aydınlı olduğu öğrenilen Cafer Topçu’nun bir süredir otobüste yaşadığı belirtildi.

Bir süredir otobüste yaşayan şoförden acı haber - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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