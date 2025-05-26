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Boş arazide oğlunu katletmişti! Cani babanın ilk ifadesi kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da konuşmak için boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren baba, adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T., "Pişmanım, alkol içip içip etrafa saldırıyordu" şeklinde cevap verdi.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak'ta bulunan boş arazide meydana gelen olayda Ali T., oğlu Barış T.'yi konuşmak için çağırdı.

Boş arazide oğlunu katletmişti! Cani babanın ilk ifadesi kan dondurdu - 1. Resim

25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Arazide buluşan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali T. öz oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Kavga seslerine gelen çevredeki vatandaşların kanlar içerisinde bulduğu Barış T. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Boş arazide oğlunu katletmişti! Cani babanın ilk ifadesi kan dondurdu - 2. Resim

''ALKOL ALIP ETRAFA SALDIRIYORDU''

Savcılık, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barış T.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Ali T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna Ali T. "Pişmanım, tartıştık. Alkol içip etrafa saldırıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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